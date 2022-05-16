Самедов заявил, что бойкот фанатами «Спартака» финала Кубка России не скажется на игре красно-белых

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов высказался о бойкоте фанатами красно-белых домашних матчей команды, в том числе, финала Кубка России.

«Скажется ли на игре «Спартака» отсутствие активных болельщиков? С «Зенитом» же они вчера как-то без них сыграли! В любом случае, конечно, у красно-белых много фанатов. Какая есть ситуация, такая есть. Тут уже ничего не поделаешь», - приводит слова Самедова «Чемпионат».

Напомним, фанатские объединения «Спартака» бойкотируют матчи команды в связи с принятием Госдумой РФ закона о внедрении на российских аренах системы обязательной идентификации посетителей спортивных мероприятий, который вступит в юридическую силу с 1 июня 2022 года.