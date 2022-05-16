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Агент Бикфалви назвал условия, при котором игрок останется в «Урале»

В 30-м туре уральская команда сыграет в гостях с тульским «Арсеналом».
16 мая 2022 18:25
автор: Александр Поволоцкий

Румынский поолузащитник «Урала» Эрик Бикфалви может продолжить карьеру екатеринбургском клубе.

Напомним, что 34-летний футболист выступает за «Урал» с 2017 года.

«У него действующий контракт до 2024 года, он чувствует себя в клубе очень хорошо. Если они останутся в РПЛ, то и Эрик почти наверняка останется», — цитируют »РИА Новости» агента игрока Даниэла Драгоша.

Добавим, что «Урал» с 30 очками занимает 12-е место в таблице РПЛ.

В текущем сезоне Бикфалви провел 27 матчей в чемпионате России, в которых отметился десятью голами.

источник: «РИА Новости»
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