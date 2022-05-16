Юрий Красножан: Россия может перейти в Азию? Мы хотим играть в Европе и ждем возвращения

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан отреагировал на сообщения о возможном уходе РФС в структуру Азиатской конференции.
«На днях президент РФС Александр Дюков официально опроверг эти слухи, поэтому не надо даже говорить об этом. Мы хотим играть в Европе и ждем своего возвращения», - приводит слова Красножана Sport24.
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз может вступить в Азиатскую футбольную конфедерацию в случае лишения или приостановления членства в УЕФА.
источник: Sport24.ru