Юрий Красножан: Россия может перейти в Азию? Мы хотим играть в Европе и ждем возвращения

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан отреагировал на сообщения о возможном уходе РФС в структуру Азиатской конференции.

«На днях президент РФС Александр Дюков официально опроверг эти слухи, поэтому не надо даже говорить об этом. Мы хотим играть в Европе и ждем своего возвращения», - приводит слова Красножана Sport24.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз может вступить в Азиатскую футбольную конфедерацию в случае лишения или приостановления членства в УЕФА.