Влашич не хочет возвращаться в РПЛ

Полузащитник «Вест Хэма» Николы Влашича не планирует возвращаться в Россию.

Напомним, что ранее 24-летний футболист выступал за ЦСКА.

«Влашич не хочет и не планирует возвращаться в Россию», — цитирует «РБ-Спорт» агента хорвата Тончи Мартича.

Напомним, что Влашич подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом» 31 августа 2021. Тогда сообщалось, что хавбек будет зарабатывать в Англии четыре миллиона евро в год.

В текущем сезоне АПЛ хорват провел 19 матчей, в которых забил один гол.