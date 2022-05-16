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Газзаев призвал разрешить продажу пива на стадионах: Чемпионат мира-2018 все продемонстрировал

Ранее власти Москвы разрешили продажу алкогольных напитков на спортивных сооружениях до 31 декабря 2022 года.
16 мая 2022 19:20

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал снятие запрета на продажу пива на московских спортивных сооружениях.

«Чемпионат мира 2018 года все продемонстрировал. Мы не увидели ни одного пьяного болельщика, который выражал бы какие-то недовольства или хулиганил. Поэтому, я считаю, необходимо разрешить», - приводит слова Газзаева Sport24.

Напомним, соответствующее решение было принято накануне столичной мэрией, которая разрешила продажу на спортивных объектах Москвы алкоголесодержащей продукции крепостью не более 16,5%.

Данное разрешение будет действовать до 31 декабря 2022 года.

источник: Sport24.ru
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