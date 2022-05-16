Лучано Спаллетти: Кварацхелия один из тех футболистов, кто может найти гениальное решение

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался относительно игровых качествах полузащитника Хвичи Кварацхелии.

Напомним, что «Рубин» расторг контракт с 21-летним футболистом. С 31 марта Кварацхелия выступает за «Динамо» из Батуми.

«Он сильный, мускулистый игрок, умеющий действовать на ограниченном пространстве. Один из тех футболистов, которые могут найти гениальное решение среди имеющихся вариантов. Он тот игрок, с которым любят работать все тренеры, ко всему прочему он ещё и забивает голы», — цитирует Спаллетти Football Italia.

Следующий сезон Кварацхелия начнет в «Наполи». Грузин подписал с итальянским клубом пятилетний контракт.