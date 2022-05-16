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«Это просто по-детски». Журова - о реакции болельщиков «Спартака» на внедрение fan-ID

Большинство фанатов выступают против данного нововведения.
16 мая 2022 19:39

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на решение активных болельщиков «Спартака» не прерывать бойкот матчей, начатый из-за введения системы fan-ID, даже ради финала Кубка России против «Динамо».

«Это просто по-детски, что ли. Будет он или нет - правительство еще не решило. Не поддержать свою команду, когда она давно не участвовала в борьбе за такой трофей - это неправильно», - приводит слова Журовой Sport24.

Напомним, положения нового закона, предусматривающего введение системы обязательной идентификации зрителей при посещении спортивных соревнований, начнут работать с 1 июня 2022 года.

источник: Sport24.ru
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