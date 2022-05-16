Тихонов призвал выгнать Дзюбу из «Зенита», если футболист не хочет продлевать контракт

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что нападающий Артем Дзюба отказывается подписывать новый контракт с «Зенитом».

«Дзюбу надо гнать метлой, исключить! Не хочет подписывать контракт - не надо. В России спорт вообще не приносит материальных благ. В Европе футбол самоокупаемый. У нас нет», - приводит слова Тихонова «СЭ».

Ранее также появилась информация, что «Фенербахче» заинтересован в подписании Дзюбы по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

Напомним, что в текущем сезоне Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 38 матчах за «Зенит» во всех турнирах.