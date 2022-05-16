Губерниев заявил, что Зарема Салихова своими высказываниями портит репутацию «Лукойла»

Известный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев считает, что своими высказываниями о «Газпроме» супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна - Зарема Салихова дискредитирует «Лукойл».

«За командой из Санкт-Петербурга стоит мощнейшая корпорация. И когда Зарема говорит такие вещи, то она обижает «Лукойл» с моей точки зрения. И я, кстати, акционер «Лукойла» и «Газпрома». Поэтому я внимательным образом слежу за происходящим. И мне кажется, Зарема просто кидает тень на прекрасную компанию «Лукойл». Она принижает достоинство, возвеличивая «Газпром». Что неоднозначно в наше время санкций», - приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 49-й минуте забил Александр Соболев вывел хозяев вперед, однако в добавленное арбитром время Андрей Мостовой реализовал пенальти и принес гостям ничью. После матча Салихова заявила, что российские судьи - «холуи, исполняющие заказ «Газпрома», намекая на необоснованность назначения 11-метрового.

«Спартак» набрал 38 очков и остался на десятом месте в турнирной таблице. «Зенит», обеспечивший себе чемпионство за три тура до конца первенства, набрал 65 очков.