Агент Бэйла подтвердил уход Гарета из «Реала»

Футбольный агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы вингера «Реала» Гарета Бэйла, подтвердил, что его клиент покинет мадридский клуб.

«Он уходит из «Реала», а что касается Уэльса - посмотрим, все будет зависеть от того, выйдет ли команда на ЧМ-2022. Тогда решение и будет принято. Гарет вернется в Англию? Думаю, да», - приводит слова Барнетта Record.

Отметим, что летом 2022 года футболист покинет стан «сливочных» на правах свободного агента. Сам игрок склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру на родине, а именно в «Кардифф Сити».

Напомним, Бэйл пополнил состав «Реала» с сентября 2013 года. Сумма его трансфера из «Тоттенхэма» составила 101 миллион евро. Всего за мадридскую команду форвард отыграл 257 матчей, забил 106 голов и отдал 67 результативных передач.