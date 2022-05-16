Агент Баринова заявил, что Дмитрий предан «Локомотиву»

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрий Баринова, поделился мнением о будущем своего клиента.

«Баринов - воспитанник «Локомотива», верой и правдой служит этому клубу много лет, любит его, является лидером и капитаном команды. Что касается перехода в Европу, туда стремится не только он», - приводит слова Банатина «РБ-Спорт».

Напомним, Баринов является воспитанником академии «Локомотива». В составе железнодорожников он провел 148 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

За сборную России полузащитник отыграл 13 встреч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.