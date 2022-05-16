«Црвена Звезда» поздравила «Зенит» с завоеванием титула чемпиона России

«Црвена Звезда» поздравила «Зенит» с победой в чемпионате РПЛ сезона-2021/2022.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне сербский клуб может пополнить форвард петербуржцев Артем Дзюба.

«Зенит» пришел к титулу в блестящем стиле, опередив ближайшего преследователя на 12 очков и феноменально завершив отличный сезон. Они набрали 65 очков в 29 матчах и забили 66 мячей, что делает их самой результативной командой в лиге. «Црвена Звезда» от всего сердца поздравляет их с этим успехом и желает еще больших успехов», — говорится в сообщении белградского клуба на официальном сайте команды.

Ранее «Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул чемпиона РПЛ. Всего на счету клуба из Санкт-Петербурга восемь побед (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022) в российской истории и одна в чемпионате СССР (1984).