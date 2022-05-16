Попов раскритиковал работу Слуцкого на посту главного тренера «Рубина»

Экс-защитник «Рубина» раскритиковал работу Леонида Слуцкого на посту главного тренера казанского клуба.

«Рубин» уже три года не может нормально научиться играть в обороне. Другое дело, что они раньше вылазили за счет креативных исполнителей в атаке: Дениса Макарова, Хвичи Кварацхелии. На кураже они и «перли», а целостной игры у них не было», - приводит слова Попова BetON.

Отметим, что в данный момент казанский клуб находится в зоне переходных матчей РПЛ, располагаясь на 14-м месте в турнирной таблице с 29 набранными очками. Вчера, 15 мая, коллектив крупно уступил «Уралу» (0:3) в игре 29-го тура. В заключительном туре команда из Татарстана на своем поле примет «Уфу» (21 мая).