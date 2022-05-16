«Сампдория» разгромила «Фиорентину», Кокорин весь матч провел в запасе

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Сампдория» на своем поле нанесла крупное поражение »Фиорентине».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых Алекс Феррари, Фабио Квальярелла, Мортен Торсби и Абдельхамид Сабири. Гости ответили точным ударом Николаса Гонсалеса с пенальти.

Отметим, что генуэзцы доигрывали матч вдесятером: в самом конце был удален Омар Колли.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин попал в заявку на матч, однако всю игру просидел на скамейке запасных.

«Сампдория» набрала 36 очков и догнала идущую 15-й «Специю». «Фиорентина» с 59 очками осталась на седьмой позиции.

Серия А

37-й тур

«Сампдория» (Генуя) - «Фиорентина» (Флоренция) - 4:1 (2:0)

Голы: Феррари, 16; Квальярелла, 30; Торсби, 71; Сабири, 83 - Гонсалес, 89 (с пенальти).