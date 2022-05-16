Продаже «Челси» мешают разногласия Абрамовича с правительством Великобритании

Сделка по продаже лондонского «Челси» находится под угрозой срыва.

Как сообщает The Telegraph, правительство Великобритании обвиняет владельца команды Романа Абрамовича в том, что он поставил «аристократов» под угрозу банкротства. Россиянин отказался принять новую структуру продажи, предложенную чиновниками.

В британском правительстве предлагают перевести 2,6 миллиарда фунтов от продажи «Челси» на счет условного депонирования. Власти должны быть уверены, что эти средства могут быть переданы в фонд помощи Украине.

Российский бизнесмен настаивает на том, что долг клуба в размере 1,6 млрд фунтов перед связанной с ним компанией должен быть погашен, а затем заморожен и передан в фонд.

Крайним сроком оформления продажи клуба является конец мая-начало июня.

Напомним, что 7 мая «Челси» договорился продать контрольного пакета акций «аристократов» консорциуму бизнесмена Тодда Боули из США.