Кавазашвили предложил перевести Дзюбу на другую работу в «Зените»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о том, что нападающий Артем Дзюба отказывается подписывать новый контракт с «Зенитом». Действующее соглашение футболиста с петербургским клубом истекает летом этого года.

«Уважение должно быть в любом случае даже тогда, когда он по возрасту становится менее необходимым в клубе. Его можно перевести на другую работу при клубе и платить хорошую зарплату», - приводит слова Кавазашвили «СЭ».

Ранее также появилась информация, что «Фенербахче» заинтересован в подписании Дзюбы по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

Напомним, что в текущем сезоне Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 38 матчах за «Зенит» во всех турнирах.