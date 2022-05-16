Нигматуллин объяснил, почему возвращение в Россию – лучший вариант для Александра Кокорина

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оценил положение нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

В частности, он выразил мнение, что 31-летний форвард может спасти карьеру, если решится на возвращение в Россию. По его словам, у игрока практически нет шансов остаться за рубежом из-за финансовых запросов по контракту.

«Сложно сказать, какая команда рискнет его приобрести. Но возвращаться в Россию – самый лучший вариант. Чем больше без игровой практики, тем меньше шансов найти команду. И, соответственно, завершить карьеру», – сказал экс-игрок «Чемпионату».

Напомним, Кокорин перебрался в чемпионат Италии зимой 2021 года. За это время он провел 11 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.