«Ювентус» не смог победить «Лацио» в последней домашней игре для Кьеллини в составе туринцев

В матче 37-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле не смог обыграть «Лацио». Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев отличились Душан Влахович (10-я минута) и Альваро Мората (36-я). Также один мяч в свои ворота отправил игрок «Старой синьоры» Алекс Сандро (51-я).

Гости ответили голом в исполнении Сергея Милинковича-Савича (90+6).

Отметим, что последний домашний матч в футболке туринцев провел Джорджо Кьеллини. Защитник после 17 сезонов в команде покидает «Ювентус».

Таким образом, команда Массимилиано Аллегри с 70 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы Серии А. Подопечные Маурицио Сарри находятся на пятой строчке, имея в своем активе 63 очка.

В заключительном туре первенства страны «Ювентус» отправится в гости к «Фиорентине», а «Лацио» примет дома «Верону». Обе встречи состоятся 21 мая.