Черевченко выразил готовность возглавить клуб РПЛ или продолжить карьеру за рубежом

Экс-наставник «Химок» Игорь Черевченко сообщил о том, что он готов возобновить свою тренерскую карьеру в сезоне-2022/23.

Отметим, что 47-летний специалист находится без команды с февраля этого года после того, как он покинул стан химчан.

– Я решил взять паузу, не скрывал этого и говорил, что до лета никакие варианты рассматривать не буду. Сейчас отдохнувший, посвежевший, съездил на родину, перезарядился, перезагрузился и готов со своим тренерским штабом принять команду Премьер лиги или, не исключаю, что придется уехать в зарубежную командировку, – сказал Черевченко в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Также наставник добавил, что у него есть варианты продолжения карьеры из ближнего зарубежья.

Добавим, что помимо «Химок» в своей карьере Черевченко тренировал такие клубы, как «Локомотив», «Балтика» и тульский «Арсенал». В сезоне-2014/15 он привел железнодорожников к победе в Кубке России.