Месси перейдет в «Интер Майами» по окончании сезона-2022/23 и выкупит 35% акций клуба

Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может продолжить свою карьеру в MLS.

Как сообщает AS, летом 2023 года 34-летний футболист пополнит состав команды Дэвида Бекхэма – «Интер Майами». При этом отмечается, что аргентинец станет акционером клуба, выкупив 35% его акций.

Напомним, что Месси стал игроком «ПСЖ» в августе 2021 года. С тех пор он принял участие в 33 матчах парижан во всех турнирах, отличившись 11 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.