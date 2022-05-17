«Милан» может продлить контракт с Ибрагимовичем еще на один сезон

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может остаться в команде на следующий сезон.

Как сообщает журналист Николо Скира, в скором времени 40-летний швед примет решение по поводу своего будущего. Отмечается, что у футболиста есть вариант с подписанием однолетнего контракта с «россонери». Также игрок может завершить свою профессиональную карьеру, заняв одну из должностей в группе ныне покойного агента Мино Райолы.

Добавим, что Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне он забил восемь голов и отдал три результативных передачи в 26 матчах. Его контракт истекает ближайшим летом.