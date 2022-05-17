«Манчестер Сити» готов рассмотреть вариант с продажей Гюндогана летом 2022 года

Центральный полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может покинуть английский клуб по окончании текущего сезона.

Согласно информации The Daily Mail, руководство «горожан» планирует рассмотреть возможность продажи 31-летнего немца в летнее трансферное окно. Сам футболист недавно заявил, что не против остаться в команде до конца своей карьеры.

Напомним, что Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Всего в составе клуба он отыграл 252 матча, забил 47 голов и отдал 33 результативных передачи. Его действующий контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 35 миллионов евро.