ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Бавария» хочет обменять Гнабри на Мане

Сделка между клубами может произойти летом 2022 года.
17 мая 2022 11:34
автор: Владислав Корегин

«Бавария» и «Ливерпуль» могут совершить обмен нападающими в ближайшее трансферное окно, сообщает Sky Sport Germany.

Как утверждает источник, мюнхенский клуб хочет приобрести у «мерсисайдцев» Садио Мане и готов включить в данную сделку своего футболиста – Сержа Гнабри. Отметим, что действующие контракты обоих игроков истекают в конце сезона-2022/23.

Напомним, что Мане пополнил состав «Ливерпуля» в июле 2016 года. Всего в составе команды АПЛ 30-летний сенегалец отыграл 267 матчей, забил 119 голов и отдал 48 результативных передач.

Что касается Гнабри, то 26-летний немец защищает цвета «Баварии» с июля 2017 года. За это время он принял участие в 171 встрече, отличившись 64 забитыми мячами и 40 ассистами.

источник: Sky Sport Germany
Это интересно:
Украинский вратарь Лунин хочет уйти из «Реала»
В текущем сезоне 23-летний голкипер сыграл в четырех официальных матчах.
17.05.2022 11:47
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Бавария» хочет обменять Гнабри на Мане
Сделка между клубами может произойти летом 2022 года.
17.05.2022 11:34
Футбол
автор: Владислав Корегин
Моуринью может в следующем сезоне возглавить «Ньюкасл»
Новые богатые владельцы клуба хотят пригласить топ-тренера.
17.05.2022 11:31
Футбол
автор: Максим Скороходов
Терюшков заявил, что «Химки» не получали предложений от других клубов по Лантратову
Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость вратаря в два миллиона евро.
17.05.2022 11:16
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Манчестер Сити» готов рассмотреть вариант с продажей Гюндогана летом 2022 года
Немецкий футболист защищает цвета команды АПЛ с июля 2016 года.
17.05.2022 11:01
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Милан» может продлить контракт с Ибрагимовичем еще на один сезон
Действующий контракт шведского футболиста рассчитан до 30 июня 2022 года.
17.05.2022 10:47
Футбол
автор: Владислав Корегин
Месси перейдет в «Интер Майами» по окончании сезона-2022/23 и выкупит 35% акций клуба
Летом 2023 года у аргентинского футболиста истечет контракт с «ПСЖ».
17.05.2022 10:24
Футбол
автор: Владислав Корегин
Черевченко выразил готовность возглавить клуб РПЛ или продолжить карьеру за рубежом
В феврале 2022 года он покинул пост главного тренера «Химок».
17.05.2022 10:12
Футбол
автор: Владислав Корегин
Активные фанаты «Спартака» заявили об отказе поддерживать клуб в финале Кубка России с «Динамо»
Очная встреча московских команд состоится 29 мая.
17.05.2022 09:57
Футбол
автор: Владислав Корегин
Главный тренер «Ливерпуля» Клопп уверен, что у фанатов были причины освистать гимн Великобритании
Главный тренер «Ливерпуля» Клопп уверен, что у фанатов были причины освистать гимн Великобритании
Данный инцидент произошел в финале Кубка Англии.
17.05.2022 08:51
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Один человек написал: если я завтра умру, мир станет лучше». Правила жизни Александра Овечкина
Путь Александра Овечкина ко второму Кубку Стэнли оборвался в первом раунде плей-офф-2022. Но это не делает фигуру лучшего российского бомбардира НХЛ всех времен менее масштабной. «Плеймейкер» вспомнил, что говорил в разные годы Овечкин о том, как закалялся его характер.
России на ЧМХ-2022 нет, зато рулит КХЛ! Как финны разбили американцев за два периода
В главном матче игрового дня в группе В сборная Финляндии легко справилась с командой США (4:1) и лидирует в своей восьмерке.
Касаткина — первая ракетка России, Ковалев — на ринге после допинга. Новые приключения наших «нейтралов»
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Соболев догнал Карпина и дышит в спину Дзюбе! Главные цифры футбольного уик-энда
Самая интересная статистика европейских чемпионатов.
Словаков хватило на период… Пока Канада крушит всех на ЧМХ-2022
В центральном матче четвертого игрового дня чемпионата мира в группе А родоначальники хоккея победили в Хельсинки сборную Словакии – 5:1.
Стань «экспертом CS:GO» и получи ценный приз! «Лига Ставок» запустила суперакцию для любителей киберспорта
С 13 мая по 5 июня 2022 года «Лига Ставок» проводит розыгрыш ценных призов среди своих клиентов.
Кубинка из «Уралочки» покидает Россию после расистского скандала. Как накажут «зоо-тренера» Воронкова?
21-летняя волейболистка «Уралочки» Айлама Монтальво ушла из екатеринбургского клуба на фоне оскорблений в свой адрес. Решение кубинка приняла до того, как Всероссийская федерация волейбола вынесла вердикт в отношении Андрея Воронкова, чья реплика спровоцировала скандал.
«Оставлять Березуцких тренерами ЦСКА очень опасно!» Мнение легенды клуба
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «Плеймейкером» мыслями о поражении от «Краснодара» в матче 29-го тура РПЛ (0:1), которое лишило армейцев шансов на медали.
«Зарема права! Что же натворил Иванов на ВАР?!» Хусаинов — о судействе матча «Спартак» — «Зенит»
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов оценил для «Плеймейкера» работу судей на матче 29-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит» (1:1).
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 16.05.2022: на кону 4 150 000 рублей!
16 мая 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика