«Бавария» хочет обменять Гнабри на Мане

«Бавария» и «Ливерпуль» могут совершить обмен нападающими в ближайшее трансферное окно, сообщает Sky Sport Germany.

Как утверждает источник, мюнхенский клуб хочет приобрести у «мерсисайдцев» Садио Мане и готов включить в данную сделку своего футболиста – Сержа Гнабри. Отметим, что действующие контракты обоих игроков истекают в конце сезона-2022/23.

Напомним, что Мане пополнил состав «Ливерпуля» в июле 2016 года. Всего в составе команды АПЛ 30-летний сенегалец отыграл 267 матчей, забил 119 голов и отдал 48 результативных передач.

Что касается Гнабри, то 26-летний немец защищает цвета «Баварии» с июля 2017 года. За это время он принял участие в 171 встрече, отличившись 64 забитыми мячами и 40 ассистами.