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Оргкомитет Кубка России сообщил, что 20 тысяч билетов на финальный матч были проданы за четыре часа

В финале турнира сыграют между собой «Спартак» и «Динамо».
17 мая 2022 12:00
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба оргкомитета Кубка России раскрыла подробности продажи первой партии билетов на финальный матч между «Спартаком» и «Динамо».

По информации источника, 20 тысяч билетов были раскуплены за четыре часа. Также отмечается, что в ближайшее время организация выпустит новую партию билетов.

Отметим, что очная встреча московских команд состоится 29 мая на стадионе «Лужники». В полуфинале подопечные Сандро Шварца на своем поле одержали победу над «Аланией». Что касается «Спартака», то красно-белые в Москве обыграли «Енисей» (3:0).

В последний раз «Динамо» становилось победителем Кубка России в сезоне-1994/95, а «Спартак» – в сезоне-2002/03.

источник: «Советский спорт»
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