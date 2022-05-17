Оргкомитет Кубка России сообщил, что 20 тысяч билетов на финальный матч были проданы за четыре часа

Пресс-служба оргкомитета Кубка России раскрыла подробности продажи первой партии билетов на финальный матч между «Спартаком» и «Динамо».

По информации источника, 20 тысяч билетов были раскуплены за четыре часа. Также отмечается, что в ближайшее время организация выпустит новую партию билетов.

Отметим, что очная встреча московских команд состоится 29 мая на стадионе «Лужники». В полуфинале подопечные Сандро Шварца на своем поле одержали победу над «Аланией». Что касается «Спартака», то красно-белые в Москве обыграли «Енисей» (3:0).

В последний раз «Динамо» становилось победителем Кубка России в сезоне-1994/95, а «Спартак» – в сезоне-2002/03.