Холанд и Левандовски попали в команду сезона чемпионата Германии по версии WhoScored

Статический портал WhoScored опубликовал символическую сборную чемпионата Германии по итогам сезона-2021/22.

Согласно данным источника, в состав были включены четыре футболиста из «Баварии» – защитник Альфонсо Дэвис, полузащитники Серж Гнабри и Йозуа Киммих, а также форвард Роберт Левандовски. Отметим, что мюнхенцы в десятый раз кряду стали чемпионами Бундеслиги.

Также в сборную попал нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Недавно стало известно о том, что норвежский игрок пополнит состав «Манчестер Сити» летом 2022 года.

Голкипер: Лукаш Градецки («Байер»);

Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария»), Эван Ндика («Айнтрахт»), Нико Шлоттербек («Фрайбург»), Кристофер Триммель («Унион»);

Полузащитники: Серж Гнабри, Йозуа Киммих (оба – «Бавария»), Кристофер Нкунку («Лейпциг»), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд);

Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд).