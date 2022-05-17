«Реал» объявит о подписании Мбаппе после финала Лиги чемпионов

Руководство «Реала» определилось с тем, когда будет официально объявлено о трансфере форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

Как сообщает портал Goal.com, «сливочные» планируют сообщить о подписании 23-летнего француза после финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится 28 мая в Париже.

Ранее появилась информация, что «Реал» заключит с футболистом контракт до лета 2027 года. Согласно условиям трудового соглашения, нападающий будет получать 30 миллионов евро за сезон в качестве оклада. Еще 10 миллионов французу будут перечисляться в виде бонусов.

Напомним, что в текущем сезоне Мбаппе забил 36 голов и отдал 26 результативных передач в 45 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.