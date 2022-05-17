В «Сочи» высказались против возможного расширения РПЛ

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением по поводу идеи расширения чемпионата России до 18 команд.

Ранее стало известно, что данное решение может принято в связи с тем, что российские клубы не будут допущены к участию в еврокубках в следующем сезоне.

– Чемпионат нужно доигрывать по тем правилам, которые есть. Мы изначально говорили, что спортивный принцип должен быть на месте. Вылет должен сохраниться. Мы за отсутствие расширения, но за обсуждение дополнительных форматов, – цитирует Рубашко «Чемпионат».

Добавим, что ранее в СМИ сообщали о разных вариантах проведения первенства, одним из которых является увеличение количества участников чемпионата России до 18 клубов. При этом команды, которые займут 13-е и 14-е места в нынешнем сезоне, останутся в РПЛ, а 15-й и 16-й клубы сыграют в стыковых матчах с третьей и четвертой командами ФНЛ. Первые два клуба второго по силе дивизиона пополнят РПЛ.