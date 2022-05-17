Алексей Березуцкий обратился к руководству ЦСКА с просьбой освободить его от должности тренера клуба

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий не заинтересован в том, чтобы продолжать работу на своем посту в московском клубе.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», после поражения армейцев в матче 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:1) 39-летний специалист сообщил руководству команды о своем желании покинуть должность наставника красно-синих по окончании текущего сезона. При этом реакция боссов клуба пока неизвестна.

Напомним, что Березуцкий возглавляет ЦСКА с июля 2021 года. В нынешнем сезоне армейцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков.

В заключительном туре клуб из Москвы сыграет дома с «Ростовом».