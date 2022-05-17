Президент «Урала» настаивает на моратории на вылет из РПЛ из-за отъезда легионеров

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против того, чтобы любая из команд вылетела из российской премьер-лиги (РПЛ) в текущем сезоне.

«Я своего мнения не менял и не изменю. Все клубы, которые сейчас играют, должны сохранить свое место в РПЛ. Нарушение спортивного принципа? Мы выиграли «Рубин», опережаем их на очко. Разве у них игроки уехали по спортивному принципу? У «Краснодара» уехало восемь ведущих человек по спортивному принципу? Сейчас, безусловно, «Краснодар» идет хорошо. Но у них большая академия, дубль. У кого-то этого же нет. Например, у нас ушло четыре человека. Двоих из них мы готовили всю зиму, все сборы. Так же, как другие клубы», - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что перед последним туром лишь одна команда потеряла шансы остаться в РПЛ - тульский «Арсенал», который закончит сезон на последнем месте.

Что касается «Урала», то «шмели», обыграв в прошлом туре «Рубин» (3:0), обезопасили себя от прямого вылета, но при этом от зоны стыковых матчей оторвались всего лишь на одно очко.

В субботу «Урал» сыграет в гостях с «Арсеналом». Все матчи последнего тура начнутся в 17:00 по московскому времени.