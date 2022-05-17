Газинский покинет состав «Краснодара» по окончании текущего сезона

Центральный полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский уйдет из клуба ближайшим летом на правах свободного агента.

Согласно информации «Матч ТВ», руководство «быков» приняло решение не продлевать действующий контракт с 32-летним футболистом, рассчитанный до 30 июня 2022 года. Таким образом, игра 30-го тура РПЛ с «Ахматом» может стать последней для хавбека в стане краснодарцев.

Напомним, что Газинский выступает за «Краснодар» с июля 2013 года. Всего в составе южан он провел 281 игру, забил 14 голов и отдал 29 результативных передач.

Добавим, что полузащитник является рекордсменом клуба по числу сыгранных матчей.