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Газинский покинет состав «Краснодара» по окончании текущего сезона

Российский футболист пополнил состав краснодарцев летом 2013 года.
17 мая 2022 13:44
автор: Владислав Корегин

Центральный полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский уйдет из клуба ближайшим летом на правах свободного агента.

Согласно информации «Матч ТВ», руководство «быков» приняло решение не продлевать действующий контракт с 32-летним футболистом, рассчитанный до 30 июня 2022 года. Таким образом, игра 30-го тура РПЛ с «Ахматом» может стать последней для хавбека в стане краснодарцев.

Напомним, что Газинский выступает за «Краснодар» с июля 2013 года. Всего в составе южан он провел 281 игру, забил 14 голов и отдал 29 результативных передач.

Добавим, что полузащитник является рекордсменом клуба по числу сыгранных матчей.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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