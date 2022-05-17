Алексей Березуцкий опроверг информацию о том, что он хочет покинуть ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался по поводу появившейся новости о том, что он может покинуть клуб по окончании текущего сезона.

Ранее стало известно, что после матча 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1) 39-летний специалист обратился к руководству красно-синих с просьбой освободить его от должности наставника команды.

– Уход из клуба? Не читайте российские газеты, – цитирует Березуцкого «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Березуцкий возглавляет ЦСКА с июля 2021 года. В нынешнем сезоне армейцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков.

В заключительном туре клуб из Москвы сыграет дома с «Ростовом».