Газизов заявил, что «Уфа» более пяти лет выступает за идею расширения РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, какой позиции придерживается его клуб в вопросе возможного расширения чемпионата России.

Ранее стало известно, что количество участников РПЛ может быть увеличено до 18 команд в связи с тем, что российские клубы не будут допущены к участию в еврокубках в следующем сезоне.

– «Уфа» более пяти лет выступает за расширение лиги и все мои коллеги об этом знают. Мы говорили о необходимости увеличения количества клубов в РПЛ, даже в сезон, когда выступали в еврокубках. Уже тогда было ясно – если мы хотим успешно играть в Европе, нашему чемпионату необходимо расширение, – цитирует Газизова Sport24.ru.

Напомним, что в данный момент формат РПЛ на сезон-2022/23 пока не утвержден. Ранее в СМИ сообщали о разных вариантах проведения чемпионата, среди которых лидирующими являются варианты с сохранением 16 команд и действующего регламента, а также расширения лиги до 18 клубов с введением частичного моратория на вылет: 15-я и 16-я команды РПЛ играют переходные матчи с клубами, занявшими третье и четвертое места в ФНЛ.