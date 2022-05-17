Ерохин пропустит четыре-пять недель из-за травмы, полученной в матче 29-го тура РПЛ со «Спартаком»

Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, какую травму получил атакующий полузащитник клуба Александр Ерохин по итогам гостевого матча 29-го тура чемпионата России со «Спартаком».

По информации источника, у 32-летнего хавбека было диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки колена. Отмечается, что футболист вернется в общий строй команды спустя четыре-пять недель. Игрок будет проходить консервативное лечение.

Напомним, что в сезоне-2021/22 Ерохин отыграл за «Зенит» 28 матчей во всех турнирах, отличившись девятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Его команда досрочно стала чемпионом России.

21 мая подопечные Сергея Семака сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода».