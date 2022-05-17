Бывший защитник «Зенита» и «Ливерпуля» Шкртел завершает карьеру

Бывший защитник «Зенита» и «Ливерпуля» Мартин Шкртел объявил о завершении карьеры после того, как примет участие в домашнем матче «Спартака Трнава» с «Дунайской Стредой».

«Приехав в Трнаву, я исполнил свою мечту. Я думаю, что даже в этом возрасте мне еще есть что предложить команде, и я мог бы играть на высшем уровне. Но тут есть медицинские показания. Я не помню ни дня, когда бы не чувствовал боли. В последние месяцы я тренировался, принимая таблетки и уколы», - приводит слова 37-летнего футболиста Sport Aktuality.

Добавим, что Шкртел выступал за «Зенит» в 2004-2008 годах и помог клубу из Санкт-Петербурга впервые в истории выиграть чемпионат России. С «Ливерпулем» Шкртел становился обладателем Кубка английской лиги в сезоне-2011/12, также словацкий защитник завоевал золотые медали чемпионата Турции в составе «Истанбула Башакшехира».

В текущем сезоне «Спартак Трнава» вместе со Шкртелом стал обладателем Кубка Словакии.