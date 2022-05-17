«Нужно потерпеть и Березуцкому, и клубу». Гаджиев - о возможной отставке Березуцкого

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Гаджи Гаджиев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что наставник ЦСКА Алексей Березуцкий может покинуть свой пост.

«Думаю, будет логичнее подождать. Нужно потерпеть и Березуцкому, и клубу. Ничто не приходит просто так, без шишек и поражений. Все через это проходят. Чтобы стать более сильным и зрелым, нужно через все пройти. А так получается: дали возможность набраться ума и силенок, а потом говорят - иди. Зачем так делать?», - приводит слова специалиста RT.

Напомним, ранее многочисленные издания распространили информацию о том, что Березуцкий сам попросил руководство армейцев об отставке. Вскоре сам Алексей опроверг эти слухи, призвав не читать газет.

Березуцкий возглавил ЦСКА в июне 2021 года, сменив у руля команды Ивицу Олича. За тур до окончания чемпионата красно-синие с 47 очками занимают пятое место в турнирной таблице.