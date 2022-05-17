Агент Малкома и Клаудиньо сообщил о том, что его клиенты не уйдут из «Зенита» летом 2022 года

Агент Луис Фернандо Гарсия, клиентами которого являются полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо, высказался по поводу будущего своих подопечных в петербургской команде.

Отметим, что ранее УЕФА принял решение отстранить российские клубы от участия в еврокубках в следующем сезоне.

– Малком и Клаудиньо остаются в «Зените». Обращался ли кто-то ко мне по ним? Нет, обращений по ним не было, – цитирует Гарсию «Чемпионат».

Напомним, что Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года. В общей сложности 25-летний бразилец провел за петербуржцев 75 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.

Что касается Клаудиньо, то 25-летний футболист пополнил состав сине-бело-голубых летом прошлого года. На его счету десять забитых мячей и пять ассистов в 31 сыгранном матче за клуб.

Добавим, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России в нынешнем сезоне.