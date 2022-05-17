Братья Березуцкие заинтересованы в том, чтобы покинуть Россию и продолжить карьеру в Европе

Наставник ЦСКА Алексей Березуцкий, а также его родной брат Василий, входящий в тренерский штаб клуба, хотят покинуть стан армейцев ближайшим летом.

Согласно данным «РБ-Спорт», обоим специалистам некомфортно работать в московской команде. Отмечается, что главной причиной данной ситуации является противостояние председателя совета директоров красно-синих Максима Орешкина с президентом клуба Евгением Гинером, а также генеральным директором Романом Бабаевым.

По информации источника, братья Березуцкие готовы завершить текущий сезон в ЦСКА, однако летом они постараются трудоустроиться в одной из европейских команд. При этом специалисты не заинтересованы в продолжении своей работы в России на данном этапе карьеры.

Напомним, что в сезоне-2021/22 ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 29 турах.