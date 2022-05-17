Агент Николича сообщил о том, что тренер не вернется в Россию ближайшим летом

Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, высказался по поводу возможного возвращения своего клиента в РПЛ.

Отметим, что в данный момент сербский специалист пребывает в статусе свободного агента.

– Марко этим летом еще не вернется в Россию. Это ожидаемо, учитывая не очень хорошую футбольную ситуацию в стране. Слухи про работу Марко в ЦСКА или «Краснодаре»? Ничего из этого не было правдой – ни про ЦСКА, ни про «Краснодар», ни про «Спартак», – цитирует Йоксимовича Sport24.ru.

Добавим, что Николич покинул «Локомотив» в октябре прошлого года. 42-летний наставник находился в команде с июня 2020 года. Под его руководством железнодорожники стали обладателями Кубка России. Также в своей карьере специалист тренировал «Партизан», словенскую «Олимпию» и «Видеотон», представляющий Венгрию.