Есть внутренние околофутбольные моменты». Григорян - о возможной отставке Березуцкого

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Александр Григорян поделился своими мыслями по поводу информации о том, что наставник ЦСКА Алексей Березуцкий может покинуть команду.

«Многие не понимают, что такое главный тренер и с какими моментами в этой работе можно столкнуться, поэтому многие вещи оцениваются по факту. Есть руководители и внутренние околофутбольные моменты. Я не беру этот случай, а говорю по своему опыту.

Не стоит так примитивно оценивать этот случай», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, ранее многочисленные издания распространили информацию о том, что Березуцкий сам попросил руководство армейцев об отставке. Вскоре сам Алексей опроверг эти слухи, призвав не читать газет.

Березуцкий возглавил ЦСКА в июне 2021 года, сменив у руля команды Ивицу Олича. За тур до окончания чемпионата красно-синие с 47 очками занимают пятое место в турнирной таблице.