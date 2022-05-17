«Лион» откажется от выкупа полузащитника «Тоттенхэма» Ндомбеле

Центральный полузащитник «Лиона» Танги Ндомбеле, арендованный у «Тоттенхэма» до конца сезона-2021/22, вернется в лондонский клуб этим летом.

Согласно информации Football Insider, руководство французской команды недовольно выступлениями 25-летнего хавбека и не собирается выкупать контракт игрока у «шпор». В данный момент неизвестно, рассчитывают ли лондонцы на футболиста в следующем сезоне.

Напомним, что Ндомбеле вернулся в «Лион» в январе 2022 года. С тех пор он отыграл за коллектив 14 матчей, забил один гол и отдал два результативных паса.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость полузащитника в 35 миллионов евро.