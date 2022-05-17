«Барселона» готова включить Депая в сделку по переходу Левандовски

Руководство «Барселоны» по-прежнему заинтересовано в подписании нападающего «Баварии» Роберта Левандовски летом 2022 года.
Как сообщает El Mundo Deportivo, каталонский клуб намерен предложить мюнхенцам обмен футболистами. Отмечается, что сине-гранатовые готовы включить в сделку по переходу польского игрока форварда Мемфиса Депая.
По информации источника, «Барселона» может выделить на данный трансфер 30-35 миллионов евро.
Напомним, что Левандовски выступает за «Баварию» с июля 2014 года. Всего за клуб он отыграл 374 матча, забил 344 гола и отдал 72 результативных передачи. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.
Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость футболиста в 50 миллионов евро.
источник: El Mundo Deportivo