Дзагоев прокомментировал слухи о желании завершить карьеру

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не собирается завершать карьеру. Об этом 31-летний хавбек заявил «Чемпионату».

«У меня даже мысли не было о том, чтобы заканчивать карьеру. Это неправда, не понимаю, откуда взялась эта информация. У меня еще год действует контракт с ЦСКА», – цитирует Дзагоева «Чемпионат».

Напомним, контракт игрока действует до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча и отдал три голевых паса.

К слову, Дзагоев начал играть за армейцев зимой 2008 года. В его активе 397 матчей, 77 голов и 93 голевых паса. Он помог красно-синим выиграть 10 трофеев, в том числе три титула чемпиона РПЛ.