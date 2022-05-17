Источник: Фернандес решил покинуть ЦСКА из-за последних результатов команды

Стало известно, почему защитник ЦСКА Марио Фернандес, выступающий за армейцев с 2012 года, решил покинуть команду.

«На решение Фернандеса повлияли последние результаты ЦСКА и ситуация в клубе, а также непростая обстановка в России в целом», – сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, за 10 лет в стане армейцев Фернандес провел 328 матчей, забил 10 голов и отдал 46 голевых передач. Он помог красно-синим выиграть шесть трофеев, в том числе три титула чемпиона РПЛ.

В 2016 году бразилец стал гражданином РФ. Он провел за сборную России 33 матча и забил пять голов, став четвертьфиналистом ЧМ-2018.