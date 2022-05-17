В ЦСКА прокомментировали слухи об уходе Дзагоева и Языджи

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сделал заявление на фоне слухов об уходе ведущих футболистов команды.

«На фоне большого количества информации из СМИ о нашем клубе хотим сказать, что в ближайшие дни на регулярной основе мы будем максимально оперативно сообщать обо всех изменениях в основной команде по мере их подтверждения», - приводит слова руководителя Sport24.ru.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер команды Алексей Березуцкий попросил руководство о своей отставке, однако специалист сам опроверг эти слухи.