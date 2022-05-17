Колыванов считает, что руководство ЦСКА должно поддержать Березуцкого

Бывший главный тренер юношеской сборной России Игорь Колыванов считает, что Алексею Березуцкому не стоит покидать пост наставника ЦСКА.

«При Березуцком ЦСКА провел много ярких матчей и ему не стоит принимать столь резких решений. Лучше дождаться окончания чемпионата, а потом уже садиться за стол с руководством. Мне бы хотелось, чтобы у Березуцкого получилось в ЦСКА, все-таки он футбольный человек и провел много лет в клубе. Поэтому и руководство должно его поддержать», - приводит слова Колыванова RT.

Напомним, ранее многочисленные издания распространили информацию о том, что Березуцкий сам попросил руководство армейцев об отставке. Вскоре сам Алексей опроверг эти слухи, призвав не читать газет.

Березуцкий возглавил ЦСКА в июне 2021 года, сменив у руля команды Ивицу Олича. За тур до окончания чемпионата красно-синие с 47 очками занимают пятое место в турнирной таблице.