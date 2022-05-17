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Колыванов считает, что руководство ЦСКА должно поддержать Березуцкого

Специалист прокомментировал слухи вокруг армейского клуба
17 мая 2022 20:01
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер юношеской сборной России Игорь Колыванов считает, что Алексею Березуцкому не стоит покидать пост наставника ЦСКА.

«При Березуцком ЦСКА провел много ярких матчей и ему не стоит принимать столь резких решений. Лучше дождаться окончания чемпионата, а потом уже садиться за стол с руководством. Мне бы хотелось, чтобы у Березуцкого получилось в ЦСКА, все-таки он футбольный человек и провел много лет в клубе. Поэтому и руководство должно его поддержать», - приводит слова Колыванова RT.

Напомним, ранее многочисленные издания распространили информацию о том, что Березуцкий сам попросил руководство армейцев об отставке. Вскоре сам Алексей опроверг эти слухи, призвав не читать газет.

Березуцкий возглавил ЦСКА в июне 2021 года, сменив у руля команды Ивицу Олича. За тур до окончания чемпионата красно-синие с 47 очками занимают пятое место в турнирной таблице.

источник: «RT на русском»
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