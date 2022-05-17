Габулов заявил, что Дзагоев не собирается завершать карьеру

Бывший министр спорта Северной Осетии Владимир Габулов заверил, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не собирается завершать спортивную карьеру.

«Разговаривал с Аланом, он полон желания играть, о завершении карьеры не думает. Насчет того, собирается он уходить из ЦСКА или нет - не знаю. Это зависит от руководства ЦСКА. Но Алан полон сил, в этом можете не сомневаться», - приводит слова Габулова Sport24.ru.

Напомним, накануне стало известно о том, что армейцев, кроме Дзагоева могут покинуть Марио Фернандес, Юсуф Языджи, Жан-Филипп Гбамен и главный тренер команды Алексей Березуцкий, который позже информацию о себе опроверг.