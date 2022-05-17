Марио Фернандес решил вернуться в Бразилию

Защитник ЦСКА Марио Фернандес ведет переговоры с руководством о расторжении трудового контракта.

Как сообщает журналист Фабио Алейшо, 31-летний футболист покинет армейцев после матча с «Ростовом» в 30-м туре РПЛ. Он улетит в Бразилию и пока не уверен, что вернется обратно.

Напомним, Фернандес выступает за красно-синих с 2012 года. За 10 лет он провел 328 матчей, забил 10 голов и отдал 46 голевых передач. Футболист помог ЦСКА выиграть шесть трофеев, в том числе три титула чемпиона РПЛ.

В 2016 году бразилец стал гражданином РФ. Он провел за сборную России 33 матча и забил пять голов, став четвертьфиналистом ЧМ-2018.