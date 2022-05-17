Первый тренер Дзагоева назвал следующую команду футболиста

Юрий Наниев, первый тренер полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию о решение игрока завершить карьеру в 31 год.

К слову, футболист уже опроверг все сообщения об уходе из спорта, однако, о возможном расторжении контракт с клубом хавбек не сказал ни слова.

«Думаю, Алан вернется в «Аланию». Этого хотелось бы мне и многим в Осетии. Может, Дзагоева возьмут и в «Крылья Советов». Там есть Осинькин, который работал с Аланом раньше. Может произойти все что угодно», – цитирует специалиста Sport24.ru.

Напомним, контракт футболиста действует до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча и отдал три голевых паса.

К слову, Дзагоев начал играть за армейцев зимой 2008 года. В его активе 397 матчей, 77 голов и 93 голевых паса. Он помог красно-синим выиграть 10 трофеев, в том числе три титула чемпиона РПЛ.