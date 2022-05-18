Черышев не продлил контракт с «Валенсией» и покинет команду

Российский полузащитник Денис Черышев не продлил истекающий летом контракт с «Валенсией» и находится в поиске новой команды, сообщает AS.

По данным источника, российский футболист вместе со своим одноклубником Брайаном Хилем вчера организовали прощальный ужин с командой.

Напомним, что Черышав стал игроком «Валенсии» в августе 2018 года. «Летучие мыши» сначала арендовали 31-летнего футболиста у «Вильярреала», а потом выкупили трансфер.

В составе «Валенсии» Черышев стал обладателем Кубка Испании в сезоне-2018/19. Всего россиянин провел 121 матч за команду, в которых забил 11 мячей и отдал 12 голевых передач.