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Клопп поддержал Дэниелса, объявившего о своей нетрадиционной сексуальной ориентации

Хавбек выступает за «Блэкпул».
18 мая 2022 11:10
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о поступке полузащитника «Блэкпула» Джейка Дэниелса, объявившего о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Мне понравилось, как он донес свое сообщение. Он прав в том, что рассказал. Он не хотел больше скрывать. Хорошо. Я не знаю его, но я действительно горжусь им. Это важный шаг. Мы живем в 2022 году. То, что мы вынуждены делать из этого большое дело, — это безумие. Но это хорошее начало, и теперь я надеюсь, что другие последуют этому примеру и смогут сделать то же самое. Это было бы просто великолепно. Я очень рад за него. Он именно тот, кем хочет быть. Высший класс», - цитирует Клоппа Goal.com.

Добавим, что Дэниелсу 17 лет, он является воспитанником «Блэкпула», в этом сезоне он провел первый матч за основную команду клуба, в котором не отличился результативными действиями.

источник: Goal.com
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